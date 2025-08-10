Əl-Malik: Azərbaycan xalqları ortaq məqsədlər ətrafında birləşdirə biləcək qətiyyətin parlaq nümunəsinə çevrilib

Sizin müdrik rəhbərliyiniz sayəsində Azərbaycan Respublikası xalqları ortaq məqsədlər ətrafında birləşdirə biləcək qətiyyətin, dialoqun, gələcək baxışların parlaq nümunəsinə çevrilmişdir.
"Report"un məlumatına görə, bunu ICESCO-nun Baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda qeyd edib:
Avqustun 8-də Ağ Evdə Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında tarixi sülh bəyannaməsinin imzalanması münasibətilə Azərbaycan lideri və xalqını təbrik edən əl-Malik bunu "Cənubi Qafqazın üfüqünü ümid və harmoniya ilə işıqlandıran parlaq bir hadisə" kimi dəyərləndirib.