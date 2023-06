Dövlət naziri: “Britaniya və Azərbaycan qlobal təhlükələrə qarşı birgə mübarizə aparır”

“Böyük Britaniya və Azərbaycan qlobal təhlükələrə qarşı birgə mübarizə aparır”.

“Report”un məlumatına görə, bunu Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Dokerti tviter hesabında yazıb.

“Beşinci strateji dialoq zamanı Böyük Britaniya-Azərbaycan arasında tərəfdaşlığın genişliyini müzakirə etməkdən məmnun oldum. Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında təhlükəsizlik, ticarət və mədəniyyət sahələrində daha çox əməkdaşlığa ümid edirəm”, - Leo Dokerti bildirib.