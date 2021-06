Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycana rəsmi səfərdə olan Qazaxıstan baş nazirinin müavini - xarici işlər naziri Muxtar Tileuberdini qarşılayıb.

“Report” xəbər verir ki, C.Bayramov qazaxıstanlı həmkarını salamlayıb.

Daha sonra nazirlər arasında nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüş başlayıb.