Azərbaycan və Gürcüstan XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir - YENİLƏNİB

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla gürcüstanlı həmkarı İliya Darçiaşvili arasında təkbətək görüş başlayıb.

“Report” nazirliyin tviter səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, Bayramov həmkarını nazirliyin binası önündə qarşılayıb.

Qeyd edək ki, İliya Darçiaşvilini Azərbaycanda rəsmi səfərdədir.