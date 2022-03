Ceyhun Bayramov: "Ermənistan cəzasız qalmamalıdır"

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, nazir bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

“31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günündə mart qırğınının qurbanlarını yad edir və bu cür qeyri-insani cinayətlərin təkrarlanmaması üçün Ermənistanın cəzasızlığına son qoymağın vacibliyini bir daha bildiririk. Mart qırğınının günahsız qurbanlarını hüznlə və rəhmətlə anırıq”, - C.Bayramov bildirib.