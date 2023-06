Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya kralı ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı III Çarlzla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter hesabında məlumat paylaşılıb.

Qeyd edək ki, C.Bayramov Ukraynanın Bərpası Konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Krallıqda səfərdədir.