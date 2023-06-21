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Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya kralı ilə görüşüb

Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya kralı ilə görüşüb Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı III Çarlzla görüşüb.
Xarici siyasət
21 İyun , 2023 20:56
Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya kralı ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı III Çarlzla görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter hesabında məlumat paylaşılıb.

Qeyd edək ki, C.Bayramov Ukraynanın Bərpası Konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Krallıqda səfərdədir.

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Rus versiyası Глава МИД Азербайджана встретился с королем Великобритании

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