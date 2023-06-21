Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya kralı ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı III Çarlzla görüşüb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter hesabında məlumat paylaşılıb.
Qeyd edək ki, C.Bayramov Ukraynanın Bərpası Konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Krallıqda səfərdədir.
Foreign Minister of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Azerbaijan @Bayramov_Jeyhunwithin his working visit to the United Kingdom attended the reception hosted by King Charles at St James's Palace on the eve of the Ukraine Recovery Conference. pic.twitter.com/5Lal6G8X1r June 21, 2023