Burkina Faso səfiri: Fransa Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməlidir

Xarici siyasət
14 avqust 2025 12:35
Fransa Afrikanın bir çox dövlətləri, həmçinin Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməli və onların suverenliyinə hörmətlə yanaşmalıdır.

Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna müsahibəsində Burkina Fasonun Azərbaycandakı qeyri-rezident səfiri Vinta Some deyib.

Səfir qeyd edib ki, bu ölkə Burkina Fasoya qarşı apardığı dezinformasiya müharibəsini Azərbaycana qarşı da edir:

"Fikrimizcə, bu, artıq on ildən çoxdur ki, bizə və ümumilikdə, Sahel ölkələrinə (Sahel - Afrikada Şimali Saxara ilə Cənubi Saxara arasında özünəməxsus keçid olan məhsuldar torpaqlara malik tropik savanna - red.) - Mavritaniya, Mali, Burkina Faso, Niger, Çad, Sudana tətbiq edilən imperialist müharibənin tərkib hissəsidir.

Biz bu cür davranışı kəskin şəkildə qınamalı və pisləməliyik. Hesab edirəm ki, Fransa keçmiş müstəmləkəçi kimi məqsədinə çatmaq üçün və bəzi beynəlxalq media üzərində güclü təsirə malik olduğuna əsaslanaraq beynəlxalq ictimai rəyin bir hissəsini manipulyasiya edir və bunu sui-istifadəyə çevirir. Biz bu dezinformasiya manevri qarşısında bütün tərəfləri ayıq-sayıqlığa və müdrikliyə çağırırıq.

Fransanın bizim ölkələrimizdə istismar və əsarət siyasəti, başqa nüanslarla yanaşı, xalqlarımızın təkamülünü, inkişafını qəbul etməməsindən, qeyri-müəyyən yanaşmasından irəli gəlir. Ölkələrimizə hörmətsizlik, ayrı-ayrı liderlərə həqarətlər edilməsi dövlətlərimizin suverenliyinə ciddi zərbədir və bu artıq dözülməz səviyyədədir".

