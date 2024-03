Brenda Şaffer: Novruz bayramını farsca danışmayan milyonlarla insan qeyd edir

Novruz bayramını təkcə fars dilində danışanlar deyil, təkcə İran deyil, bütün türk dünyası qeyd edir.

“Report” xəbər verir ki, bunu beynəlxalq enerji, Yaxın Şərq, Azərbaycan, Qafqaz və Şərqi Aralıq dənizi regionu üzrə ixtisaslaşmış professor Brenda Şaffer “X” sosial şəbəkəsində ABŞ-nin vitse-prezidenti Kamala Harrisin təbrikinə cavabında deyib.

“Əslində, Novruz bayramını farsca danışmayan milyonlarla insan qeyd edir. Üstəlik, bayramı qeyd edənlərin əksəriyyətinin ana dili fars dili deyil. Digər dillərdə təbriklərin bəzi nümunələri: Azərbaycan dilində “Novruz bayramınız mübarək olsun!”, qazax dilində “Наурыз Мейрамы Құтты Болсын!”, türkcə “Nevruz Bayramınız Kutlu Olsun!”, özbək dilində “Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin!”, - paylaşımda qeyd edilib.