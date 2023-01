BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi 20 Yanvarla bağlı paylaşım edib

BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva 20 Yanvar faciəsinin 33-cü ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə tviter hesabında yazıb.

“Bu gün 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda baş vermiş faciəli hadisələrin 33-cü ildönümüdür. Müstəqillik uğrunda mübarizədə həlak olanların xatirəsini anmaq üçün Azərbaycan xalqı və hökumətinə qoşuluram".