Bakıda Azərbaycan və Rusiya XİN başçılarının görüşü keçirilir

Bakıda Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında təkbətək görüş başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, görüş zamanı nazirlər ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını, o cümlədən Qarabağda atəşkəs barədə üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edəcəklər.