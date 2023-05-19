Bakıda Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd edilib

Bakıda Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd olunub.
“Report” xəbər verir ki, Anadolu liseyində keçirilən bayram tədbirinə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı da qatılıb.
Diplomat bu tarixi günlə bağlı nitq söyləyib.
Adınca şagirdlər bayram üçün hazırladıqları səhnəcikləri və rəqsləri təqdim ediblər.
Büyükelçimiz @cahitbagci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Bakü Türk Anadolu Lisesinde düzenlenen kutlama programına katılarak, günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yapmıştır.#19Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/7dM0UzG0Vn