Haqqımızda

Bakıda Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd edilib

Bakıda Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd edilib Bakıdakı Anadolu liseyində Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd edilib.
Xarici siyasət
19 May , 2023 14:06
Bakıda Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd edilib

Bakıda Atatürkü Anma, Gənclik və İdman Bayramı qeyd olunub.

“Report” xəbər verir ki, Anadolu liseyində keçirilən bayram tədbirinə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı da qatılıb.

Diplomat bu tarixi günlə bağlı nitq söyləyib.

Adınca şagirdlər bayram üçün hazırladıqları səhnəcikləri və rəqsləri təqdim ediblər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Monqolustan səfiri: “Azərbaycan kimi qəlbimə yaxın bir ölkədə səfir olaraq fəaliyyət göstərməkdən çox məmnunam” - MÜSAHİBƏ
FotoMonqolustan səfiri: “Azərbaycan kimi qəlbimə yaxın bir ölkədə səfir olaraq fəaliyyət göstərməkdən çox məmnunam” - MÜSAHİBƏ
19 May , 2023 13:47
Ermənistanın Laçın-Xankəndi yolundakı sərhəd-buraxılış məntəqəsi ilə bağlı növbəti yalanı ifşa olundu - EKSKLÜZİV
Ermənistanın Laçın-Xankəndi yolundakı sərhəd-buraxılış məntəqəsi ilə bağlı növbəti yalanı ifşa olundu - EKSKLÜZİV
18 May , 2023 18:29
Laçın haqqı
Laçın haqqı
18 May , 2023 17:50
Damian Krneviç: “Aİ strateji ambisiyalarının reallaşdırılmasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qəbul edir”
Damian Krneviç: “Aİ strateji ambisiyalarının reallaşdırılmasında Azərbaycanın əhəmiyyətini qəbul edir”
18 May , 2023 14:59
Moldova müdafiə naziri: Rusiya bütün cəhdlərdən istifadə edir, ölkəmizin hava məkanı pozulur - MÜSAHİBƏ
Moldova müdafiə naziri: "Rusiya bütün cəhdlərdən istifadə edir, ölkəmizin hava məkanı pozulur" - MÜSAHİBƏ
18 May , 2023 14:11
Niderland şirkətlərinin Azərbaycanda maraq göstərdiyi sahələr açıqlanıb
Niderland şirkətlərinin Azərbaycanda maraq göstərdiyi sahələr açıqlanıb
18 May , 2023 13:13
Xəlil Sisse: “QH-yə sədrliyi çərçivəsində təşəbbüslərinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm”
Xəlil Sisse: “QH-yə sədrliyi çərçivəsində təşəbbüslərinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm”
18 May , 2023 13:05
2022-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub - EKSKLÜZİV
"2022-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub - EKSKLÜZİV
18 May , 2023 11:17
Koreya şirkətləri Qarabağda aqrar layihələrdə iştirak etmək istəyir
FotoKoreya şirkətləri Qarabağda aqrar layihələrdə iştirak etmək istəyir
17 May , 2023 16:09
Moldova son 30 ildə ilk dəfə hərbi büdcəni ciddi fərqlə artırıb 
Moldova son 30 ildə ilk dəfə hərbi büdcəni ciddi fərqlə artırıb 
17 May , 2023 15:25

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi