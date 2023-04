Azərbaycanla İsrail arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalanıb

Azərbaycanla İsrail arasında 2023-2026-cı illər üçün təhsil sahəsində əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb.

Bu barədə “Report”a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

Sənədi xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Bakıda səfərdə olan İsrailin xarici işlər naziri, Birgə Komissiyanın həmsədri Eli Kohen imzalayıblar.