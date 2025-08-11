Haqqımızda

11 avqust 2025 17:08
Azərbaycanla Ermənistan dövlətlərarası iddiaları, şikayətləri qarşılıqlı olaraq geri götürəcəklər

Azərbaycanla Ermənistan dövlətlərarası iddiaları, şikayətləri, etirazları, iradları, icraatları və mübahisələri qarşılıqlı olaraq geri götürəcəklər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis olunması haqqında Sazişin” paraflanmış mətninin XV maddəsində qeyd olunub:

Bildirilib ki, tərəflər sazişin XIV Maddəsinə xələl gətirmədən hər hansı bir hüquqi müstəvidə onlar arasında bu Sazişin imzalanmasından əvvəl mövcud olan bütün dövlətlərarası iddiaları, şikayətləri, etirazları, iradları, icraatları və mübahisələri bu Sazişin qüvvəyə mindiyi gündən bir ay ərzində geri çəkəcək, xitam verəcək və ya hər hansı bir formada həll edəcəklər və bir-birinə qarşı bu cür iddiaları, şikayətləri, etirazları,iradları və icraatları başlatmayacaq, və tərəflərdən hər hansı birinə qarşı hər hansı digər üçüncü tərəfin başlatdığı bu kimi iddia, şikayət, etiraz, irad və icraatlara hərhansı bir formada cəlb olunmayacaqlar:

"Həmçinin tərəflər bu Sazişin ziddinə bir-birinə qarşı diplomatik, informasiya və digər sahələrdə düşmən addımlar atmayacaq, bu addımları həvəsləndirməyəcək və ya hər hansı bir formada bu fəaliyyətlərə cəlb edilməyəcək və bu məqsədlə bir-biriləri ilə müntəzəm məsləhətləşmələr həyata keçirəcəklər".

