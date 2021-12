Azərbaycan və Bosniya və Herseqovina XİN başçılarının geniş tərkibdə görüşü başlayıb

Azərbaycan və Bosniya və Herseqovina xarici işlər nazirlərinin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniştərkibli görüş başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviterində məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, tərəflər arasında təkbətək görüş başa çatıb.

11.48

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və onun bosniyalı həmkarı Bisera Turkoviç arasında görüş başlayıb.

