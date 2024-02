Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri BƏM hakimlərinin andiçmə mərasimində iştirak edib

Azərbaycanın Niderlanddakı səfiri Rəhman Mustafayev Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin (BƏM) 4 yeni hakiminin bugünkü andiçmə mərasimində iştirak edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X"də yazıb.

"Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 4 yeni hakiminin bugünkü andiçmə mərasimində iştirak etməkdən şərəf duydum. Meksikadan Qomez Robledo, ABŞ-dən Sara Klivlend, Rumıniyadan Bogdan Aurescu və Cənubi Afrikadan Dire Tladinin andiçməsi oldu. Təbriklər! Bu çətin dövrlərdə məhkəmənin rolu heç vaxt bu qədər vacib olmayıb", - o qeyd edib.