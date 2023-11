Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Təhlükəsizlik Şurasında bəyanatla çıxış edib

Çinin sədrliyi ilə keçirilən BMT Təhlükəsizlik Şurasında “Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması” gündəliyi çərçivəsində “Ümumi inkişaf yolu ilə sülhün qorunmasına yardım” mövzusunda açıq müzakirələr keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəliyi özünün X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Qeyd olunub ki, tədbirdə Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Yaşar Əliyev bəyanatla çıxış edib.