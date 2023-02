Azərbaycanın ATƏT-dəki daimi nümayəndəliyi Laçın yolundakı durumla bağlı bəyanat yayıb.

“Report”un xəbərinə görə, bəyanatda bildirilib ki, Ermənistan yoldan qanunsuz məqsədləri, o cümlədən hərbi yüklərin, minaların danışması üçün istifadə edib.

"Bu, həm də minaların, silah-sursatların qanunsuz daşınması, Azərbaycanın qeyri-qanuni yolla çıxarılan təbii sərvətlərinin Ermənistana verilməsi ilə bağlıdır", - bəyanatda vurğulanıb.

Qeyd olunub ki, azərbaycanlı ekofəalların aksiyası nəticəsində 60 gündür Ermənistanın yoldan qanunsuz istifadəsinin qarşısı alınıb.