Azərbaycan XİN Vyetnamı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Vyetnamı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, XİN-in tviter səhifəsində qeyd olunub:

“Vyetnamın Milli Günü münasibətilə Vyetnam Sosialist Respublikasının hökuməti və xalqına ən xoş diləklər və ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Vyetnam!”

Qeyd edək ki, 1945-ci ilin sentyabrın 2-də Vyetnam Fransa müstəmləkəsi altından çıxaraq müstəqilliyini elan edib.