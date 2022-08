Azərbaycan XİN Ukraynanı təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Ukraynanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Ukraynanın Milli Günü münasibətilə Ukrayna hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı və səmimi təbriklərimizi bildiririk. Milli bayramınız mübarək, Ukrayna!”, - paylaşımda qeyd olunub.