Azərbaycan XİN Tacikistanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Tacikistanı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

“Müstəqillik Gün münasibətilə Tacikistan hökuməti və xalqına ən səmimi təbriklərimizi və xoş arzularımızı çatdırırıq! Biz ikitərəfli əməkdaşlığımızın daha da inkişafını səbirsizliklə gözləyirik. Milli günün mübarək, Tacikistan!”, - XİN-in təbrikində qeyd olunub.