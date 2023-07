Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun iyulun 5-də Bakıda keçirilən Nazirlər Toplantısı ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə qurumun tviterində yazılıb.

“Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Toplantısında 93 ölkəni və 11 beynəlxalq təşkilatı salamlayır”.

Həmçinin bildirilib ki, Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının gündəliyinə aid olan çoxsaylı məsələlərə baxışını açıqlayıb.