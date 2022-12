Azərbaycan XİN Qətəri təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Qətəri Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

”Report” xəbər verir ki, XİN bununla bağlı tviter hesabında paylaşım edib.

“Qətər Dövlətinin Milli Günü münasibətilə Qətər hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı çatdırırıq.

Milli Gününüz mübarək, Qətər!”, - paylaşımda qeyd edilir.