Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında yazılıb.
"Qardaş Pakistan xalqını və hökumətini Müstəqilliyi Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Yaşasın Pakistan! Müstəqillik gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
Our most sincere and heartfelt congratulations to brotherly People and the Government of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Pakistanon the occasion of the 79th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan!
Long Live Pakistan!
Happy Independence Day!
@ForeignOfficePk pic.twitter.com/gXu2PLEibd August 14, 2025