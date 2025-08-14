Azərbaycan XİN Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Haqqımızda

Xarici siyasət
14 avqust 2025 10:45
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında yazılıb.

"Qardaş Pakistan xalqını və hökumətini Müstəqilliyi Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Yaşasın Pakistan! Müstəqillik gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.

İngilis versiyası Azerbaijani Foreign Ministry сongratulates Pakistan on Independence Day
Rus versiyası МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости

