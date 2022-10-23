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Azərbaycan XİN: “Mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb”

Azərbaycan XİN: “Mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb” “2020-ci ildə müharibə bitdikdən sonra mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb. Ermənistanın cəzasız qalması yeni cinayətlərə yol açır!”
Xarici siyasət
23 Oktyabr , 2022 21:13
Azərbaycan XİN: “Mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb”

“2020-ci ildə müharibə bitdikdən sonra mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb. Ermənistanın cəzasız qalması yeni cinayətlərə yol açır!”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) tviter hesabında paylaşım edib.

“Ermənistan minasının daha bir qurbanı, Tərtər rayonunda minanın partlaması nəticəsində 26 yaşlı mülki şəxs yaralanıb. Təəssüf ki, onun hər iki ayağı amputasiya olunub”, - XİN-in paylaşımında vurğulanıb.

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Rus versiyası МИД: Количество жертв мин достигло 262 человек

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