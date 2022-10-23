Azərbaycan XİN: “Mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb”

“2020-ci ildə müharibə bitdikdən sonra mina qurbanlarının sayı 262 nəfərə çatıb. Ermənistanın cəzasız qalması yeni cinayətlərə yol açır!”.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) tviter hesabında paylaşım edib.
“Ermənistan minasının daha bir qurbanı, Tərtər rayonunda minanın partlaması nəticəsində 26 yaşlı mülki şəxs yaralanıb. Təəssüf ki, onun hər iki ayağı amputasiya olunub”, - XİN-in paylaşımında vurğulanıb.
Another victim of #Armenia-planted landmine, 26-old civilian injured as a result of landmine explosion in the Tartar region. Unfortunately, both of his legs were amputated. Number of mine victims since the end of 2020-war reaches . Armenia’s impunity leads to new crimes! pic.twitter.com/ZaScRDnK7i