Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Mərakeşi Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

"Dost Mərakeşi və onun xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edirik!", - məlumatda qeyd olunub.