Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Macarıstanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, təbrik mətni qurumun “X” hesabında paylaşılıb.

"Dost Macarıstan hökumətini və xalqını Milli Günü münasibətilə təbrik edirik! Milli gününüz mübarək!" - təbrikdə qeyd olunub.