Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İtaliyanı Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

"Strateji tərəfdaşımız və dostumuz İtaliyanı və xalqını Respublika Günü münasibətilə təbriklər!", - məlumatda qeyd olunub.