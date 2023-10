Azərbaycan XİN: "İsrail-Fələstin münaqişəsi zonasında mülki şəxslərə qarşı zorakılığı pisləyirik"

“Biz İsrail-Fələstin münaqişəsi zonasında mülki şəxslərə qarşı zorakılığı pisləyirik”.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" hesabında bildirib.

“Həm İsraildə, həm də Qəzza zolağında çoxsaylı mülki şəxslər arasında faciəvi şəkildə həlak olanlara görə başsağlığı veririk. Biz vəziyyətin təcili olaraq deeskalasiyasına çağırırıq”, - paylaşımda deyilir.

We condemn violence against civilians in the Israel-Palestine conflict zone. We express condolences for tragic loss of lives among many civilians both in Israel and Gaza Strip. We call for an urgent de-escalation of the situation.