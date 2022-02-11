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Azərbaycan XİN İspaniya ilə diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə paylaşım edib

Azərbaycan XİN İspaniya ilə diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə paylaşım edib Bu gün Azərbaycanla İspaniya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili tamam olur.
Xarici siyasət
11 Fevral , 2022 13:14
Azərbaycan XİN İspaniya ilə diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə paylaşım edib

Bu gün Azərbaycanla İspaniya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili tamam olur.

“Report” xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Bu münasibətlə İspaniya hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı göndəririk. Biz əlaqələrimizin daha da güclənməsini gözləyirik”. - paylaşımda bildirilib.

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