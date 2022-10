Azərbaycan XİN Gəncə terroru ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

“Dünyanı Ermənistanı törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırırıq".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tviter səhifəsində edilən paylaşımda bildirilib.

Qeyd olunub ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinin dinc mülki əhalinə qarşı iyrənc hücumundan 2 il ötür.