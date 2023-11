Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Fələstini Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun “X” hesabında yazılıb.

“Fələstini Milli Günü münasibəti ilə təbrik edirik! Milli bayramınız mübarək!”, - XİN-in təbrikində qeyd olunub.