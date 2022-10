Azərbaycan XİN: “Ermənistanın hərbi cinayətlərinin cəzasızlığına son qoyulmalıdır”

“Ermənistanın hərbi cinayətlərinin cəzasızlığına son qoyulmalıdır”.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 2020-ci il oktyabrın 27-28-də Bərdədə törədilmiş terrorla bağlı paylaşımında bildirilib.

Xatırladılıb ki, Ermənistan oktyabrın 27-28-də atəşkəsi pozaraq Bərdəni kasetli raketlərlə atəşə tutub:

“Hadisə nəticəsində 2 yaşlı qız da daxil olmaqla 27 nəfər həyatını itirib, 70-dən çox insan isə yaralanıb”.