Azərbaycan XİN Bosniya və Hersoqovinanı təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Bosniya və Hersoqovinanı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN-in tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Milli Gün münasibətilə Bosniya və Hersoqovina hökuməti və xalqına ən xoş diləklərimizi və ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq. Milli Günün mübarək, Bosniya və Hersoqovina!”, - paylaşımda bildirilib.