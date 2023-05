İsraildə səfərdə olan Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev bu ölkənin Təl-Əviv Universitetinin tədqiqatçıları və tələbələri üçün mühazirə oxuyub.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov tviterdə yazıb.

“Təl-Əviv Universiteti və Moşe Dayan Mərkəzinin Azərbaycandakı müvafiq qurumlarla əməkdaşlığını genişləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik”, - səfir bildirib.

Qeyd edək ki, F.Rzayev İsraildə səfərdədir.