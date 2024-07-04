Haqqımızda

Azərbaycan XİN ABŞ-ni təbrik edib

Azərbaycan XİN ABŞ-ni təbrik edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını (ABŞ) 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
4 İyul , 2024 14:35
Azərbaycan XİN ABŞ-ni təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını (ABŞ) 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" hesabında paylaşım edib:

"ABŞ-ni 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik. Bütün amerikalılara xoş bir bayram arzulayırıq".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası МИД Азербайджана поздравил США по случаю Дня независимости

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Tahir Mirkişili: BRİCS-ə üzvlük Azərbaycana yeni perspektivlər vəd edir
Tahir Mirkişili: BRİCS-ə üzvlük Azərbaycana yeni perspektivlər vəd edir
4 İyul , 2024 15:22
İraq nümayəndə heyəti Ali Məhkəmədə olub
Fotoİraq nümayəndə heyəti Ali Məhkəmədə olub
4 İyul , 2024 15:16
Azərbaycan lideri Astanada “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak edir
FotoAzərbaycan lideri Astanada “ŞƏT plyus” formatında görüşdə iştirak edir
4 İyul , 2024 14:41
Prezident ŞƏT-in Zirvə toplantısının iştirakçılarının şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə iştirak edib
Prezident ŞƏT-in Zirvə toplantısının iştirakçılarının şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə iştirak edib
4 İyul , 2024 14:29
STM: Respondentlərin 83,8 %-i Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyib
STM: Respondentlərin 83,8 %-i Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyib
4 İyul , 2024 14:13
Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfər edəcək
Qırğızıstan Prezidenti Azərbaycana işgüzar səfər edəcək
4 İyul , 2024 14:11
Prezidentin ŞƏT-in Zirvə toplantısına fəxri qonaq kimi dəvət edilməsi Azərbaycanın artan nüfuzunun göstəricisidir - RƏY
Prezidentin ŞƏT-in Zirvə toplantısına fəxri qonaq kimi dəvət edilməsi Azərbaycanın artan nüfuzunun göstəricisidir - RƏY
4 İyul , 2024 14:07
Prezident İlham Əliyev Astanada “ŞƏT plus” formatında keçirilən görüşə gəlib - YENİLƏNİB
FotoPrezident İlham Əliyev Astanada “ŞƏT plus” formatında keçirilən görüşə gəlib - YENİLƏNİB
4 İyul , 2024 13:05
Ekspert: Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyü logistika dəhlizlərinin inkişafına töhfə verəcək
Ekspert: Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyü logistika dəhlizlərinin inkişafına töhfə verəcək
4 İyul , 2024 12:44
Prezident: ABŞ-nin COP29-a dəstəyi böyük əhəmiyyət kəsb edir
Prezident: ABŞ-nin COP29-a dəstəyi böyük əhəmiyyət kəsb edir
4 İyul , 2024 11:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi