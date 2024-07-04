Azərbaycan XİN ABŞ-ni təbrik edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını (ABŞ) 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" hesabında paylaşım edib:
"ABŞ-ni 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik. Bütün amerikalılara xoş bir bayram arzulayırıq".
Congratulations to the United States on the 4th of July, the Independence Day.— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
Wishing all Americans a joyful celebration!
#IndependenceDay2024 @StateDept pic.twitter.com/BfxZmgbdFD July 4, 2024