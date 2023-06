Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları QDİƏT-in iclasında iştirak edirlər

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin yeni xarici işlər naziri Hakan Fidanla birlikdə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Xarici İşlər Nazirləri (XİN) Şurasının 46-cı iclasında iştirak edirlər.

“Report” xəbər verir ki, iclas onlayn formatda keçirilir.