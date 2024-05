Azərbaycan və Rusiya iqlim dəyişikliyi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, Azərbaycanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Rusiyanın ekologiya və təbii sərvətlər naziri Aleksandr Kozlov və iqtisadi inkişaf naziri Maksim Reşetnikovla görüşüb. Görüş iqlim dəyişikliyi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində regional və ikitərəfli əməkdaşlığa dəstək məqsədilə baş tutub.