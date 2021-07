Azərbaycan və Qırğızıstan xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ruslan Kazakbayev arasında nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüşü keçirilir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN tvitterdə məlumat yayıb.

10:55

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Qırğızıstanın xarici işlər naziri Ruslan Kazakbayev arasında təkbətək görüş başa çatıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN tvitterdə məlumat yayıb.

10:09

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Qırğızıstanın xarici işlər naziri Ruslan Kazakbayev arasında görüş başlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tvitterdə məlumat yayıb.

C.Bayramov qırğızıstanlı həmkarını salamlayıb.