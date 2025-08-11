Azərbaycan və Pakistanın xarici işlər nazirləri iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN-in "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayılıb.
Söhbət zamanı tərəflər ölkələr arasında ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
Xarici işlər nazirləri çoxtərəfli forumlar çərçivəsində əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edərək, BMT və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) qarşıdan gələn tədbirlərini, eləcə də ŞƏT-ə aid məsələlər üzrə məsləhətləşmələri yaxından əlaqələndirmək barədə razılığa gəliblər.