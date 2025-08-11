Haqqımızda

Azərbaycan və Pakistanın xarici işlər nazirləri iqtisadi əlaqələrin inkişafını müzakirə ediblər Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı olub.
Xarici siyasət
11 avqust 2025 18:05
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Pakistanın baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar arasında telefon danışığı olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan XİN-in "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayılıb.

Söhbət zamanı tərəflər ölkələr arasında ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

Xarici işlər nazirləri çoxtərəfli forumlar çərçivəsində əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edərək, BMT və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) qarşıdan gələn tədbirlərini, eləcə də ŞƏT-ə aid məsələlər üzrə məsləhətləşmələri yaxından əlaqələndirmək barədə razılığa gəliblər.

