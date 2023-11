Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəsi Cəfər Hüseynzadə Latviyanın Alyansdakı səfiri və Latviyanın keçmiş xarici işlər naziri Maris Riekstiņslə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə C. Hüseynzadə “X”də yazıb.

Tərəflər NATO- Azərbaycan tərəfdaşlığını müzakirə ediblər.

Onlar, həmçinin Latviya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlər, enerji təhlükəsizliyi və regional məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparıb, NATO-nun fəaliyyəti ilə bağlı danışıblar.