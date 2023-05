Azərbaycan və İordaniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin birinci raundu keçirilib

Azərbaycan və İordaniya arasında siyasi məsləhətləşmələrin birinci raundu baş tutub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Eldar Səlimov tviter səhifəsində yazıb.

Məsləhətləşmələrdə Azərbaycan tərəfdən xarici işlər nazirinin müavini Fərid Rzayev, İordaniya tərəfdən diplomatik məsələlər və ekspatriatlar üzrə baş katib Lina Əl-Hədid iştirak edib.

Tərəflər ikitərəfli əməkdaşlığın aktual məsələlərini müzakirə ediblər.