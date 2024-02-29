Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqlarının ikinci günü başlayıb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan arasında Berlində Borsiq villasında sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqların ikinci günü başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında danışıqlar fevralın 28-də başlayıb.
The second day of negotiations between the Foreign Minister of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Azerbaijan @Bayramov_Jeyhunand Foreign Minister of Armenia @AraratMirzoyanon the draft peace agreement has just commenced in Villa Borsig. pic.twitter.com/TkHebQvvTY February 29, 2024