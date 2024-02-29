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Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqlarının ikinci günü başlayıb

Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqlarının ikinci günü başlayıb Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları arasında Berlində danışıqların ikinci günü başlayıb.
Xarici siyasət
29 Fevral , 2024 13:31
Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqlarının ikinci günü başlayıb

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan arasında Berlində Borsiq villasında sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqların ikinci günü başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

Qeyd edək ki, tərəflər arasında danışıqlar fevralın 28-də başlayıb.

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İngilis versiyası Second day of negotiations between Azerbaijani and Armenian FMs commences
Rus versiyası Начался второй день переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине

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