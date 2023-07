Azərbaycan səfiri və İsrail XİN-in Baş direktoru əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

Azərbaycanın İsraildəki səfiri Muxtar Məmmədov ilə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin Baş direktoru Ronen Levi-Maoz arasında görüş keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan səfirliyinin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Bu gün İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin Baş direktoru Ronen Levi-Maoz ilə çox məhsuldar görüş keçirdik və iki ölkə arasında əməkdaşlıq çərçivəsində bir çox ikitərəfli məsələləri müzakirə etdik”, - paylaşımda deyilir.