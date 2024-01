Azərbaycan səfiri Macarıstanın dövlət katibi ilə enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Tahir Tağızadə bu ölkənin Energetika Nazirliyinin enerji və iqlim məsələləri üzrə dövlət katibi Attila Ştayner ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.

"Avropa İttifaqı Şurasında yaxınlaşan Macarıstan sədrliyi və Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi fonunda bərpa olunan enerji mənbələri daxil olmaqla enerji əməkdaşlığı, eləcə də inkişaf edən Azərbaycan-Macarıstan ikitərəfli əlaqələrinin digər sahələrini müzakirə etmək üçün dövlət katibi Attila Ştaynerlə görüşmək çox xoş oldu",- diplomat bildirib.