Azərbaycan səfiri iordaniyalı nazirlə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri Eldar Səlimov bu ölkənin sənaye və təchizat naziri, Azərbaycan-İordaniya Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədri Yousef Mahmud Al Şamali (Yousef Mahmoud Al Shamali) ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, səfir bu barədə "X"də yazıb.

O bildirib ki, görüş çərçivəsində iki ölkə arasında ümumi maraq doğuran məsələlər və əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.