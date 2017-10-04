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    Azərbaycan Prezidenti “Leonardo” şirkətinin baş icraçı direktorunu qəbul edib

    Məlumatı Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti yayıb

    Bakı. 4 oktyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-də İtaliyanın “Leonardo” şirkətinin baş icraçı direktoru Alessandro Profumonu qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı Azərbaycan Prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. 

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