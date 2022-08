Azərbaycan Pakistanı təbrik edib

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistan İslam Respublikasını Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, XİN-in tviter hesabında yerləşdirilən paylaşımda deyilir:

"Qardaş Pakistan İslam Respublikasına Milli Günü münasibətilə ürəkdən uğurlar və firavanlıq arzulayırıq və bu əlamətdar gün münasibətilə səmimi təbriklərimizi bildiririk".