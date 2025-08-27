Haqqımızda

Azərbaycan lideri TDT-ni gələcəkdə mühüm qlobal iştirakçılardan biri kimi gördüyünü açıqlayıb

Azərbaycan lideri TDT-ni gələcəkdə mühüm qlobal iştirakçılardan biri kimi gördüyünü açıqlayıb Azərbaycan Ordusu özünü paradlarda deyil, döyüş meydanında nümayiş etdirdi.
Xarici siyasət
27 avqust 2025 10:23
Azərbaycan lideri TDT-ni gələcəkdə mühüm qlobal iştirakçılardan biri kimi gördüyünü açıqlayıb

Türk Dövlətləri Təşkilatının bütün üzvlərində siyasi sabitlik, bir-biri və hamısı arasında dost münasibətlər mövcuddur.

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibəsində deyib.

Dövlət başçısı bildirib ki, Türk dövlətlərinin geniş coğrafiyası var:

"Amma bizim ölkələr kasıb deyil. Hər ölkə olmasa da, ölkələrimizin bir çoxu təbii sərvətlərə malikdir. Bizim geniş coğrafiyamız var. Türkiyə qlobal miqyasda aparıcı hərbi gücdür və Türkiyə ordusu NATO daxilində ABŞ-dan sonra ikinci yerdədir. Azərbaycan Ordusu da özünü paradlarda deyil, döyüş meydanında nümayiş etdirdi. Həmçinin logistika. Bu gün dəhlizlərdən danışanda bizdən yan keçə bilməzsiniz. Siz bizim ərazimizdən, obyektlərimizdən istifadə edə bilərsiniz".

Dövlət başçısı TDT-ni gələcəkdə mühüm qlobal iştirakçılardan biri kimi gördüyünü qeyd edib:

"Həm də vacib olan odur ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının bütün üzvlərində siyasi sabitlik, bir-biri və hamısı arasında dost münasibətlər mövcuddur. Bu, təşkilatı həqiqətən nadir edir. Ona görə də biz onu konkret layihələrlə, investisiyalarla, enerji, daşımalar, mədəniyyət layihələri ilə möhkəmləndirməliyik. Ona görə də mən gələcəkdə bu təşkilatı mühüm qlobal iştirakçılardan biri kimi görürəmBeləliklə, bizim fikrimiz beynəlxalq arenada rol oynaya bilən, təkcə daxili məsələlərlə məşğul olmayan qlobal oyunçuya çevrilməkdən ibarətdir ki, həm də beynəlxalq arenada sabitləşdirici, müsbət rol oynasın və qonşular üçün imkanlar yaratsın. Bununla da biz belə bir nəhəng coğrafiyada heç kimə təhlükə törətməyən, lakin çoxları üçün fürsət hesab edilən güclü birlik qura biləcəyimizi nümayiş etdirək".

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ
26 avqust 2025 12:10
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
21 avqust 2025 09:16
Sumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb
FotoSumqayıtda su emalı müəssisəsinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb
20 avqust 2025 13:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi