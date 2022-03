Azərbaycan-İran diplomatik əlaqələrinin 30 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilir

Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan və İran arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə XİN tviterdə məlumat yayıb.

Tədbirdə Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov, Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva, İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi və digər rəsmi şəxslər iştirak edir.