Azərbaycan XİN Efiopiyaya başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Efiopiyada yaşanan təbii fəlakətlə əlaqədar bu ölkəyə başsağlığı verib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

"Efiopiyanın Qofa bölgəsində torpaq sürüşməsi nəticəsində çoxsaylı insan itkisi xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə, Efiopiya hökumətinə başsağlığı verir və zərər çəkmiş insanların tezliklə sağalmasına ümid edirik" , - məlumatda qeyd edilib.